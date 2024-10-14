Beşiktaş haberleri: Gedson'a yakın takip

Beşiktaş'ın bu sezon yükselen yıldızı Gedson Fernandes ülkesinde yakın takipte. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" demişti. Yıllar sonra yeniden milli takıma katılmak isteyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın ekim ve kasım aylarında oynayacağı maçlarda fark yaratarak kendisini Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez'e ispatlamak istiyor. Portekiz Milli Takım yetkilileri zorlu periyotta Gedson'un performansını yakın takibe alacak.

BAHTİYAR İÇİN RUSYA İDDİASI

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Bahtiyar için Rus Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği öne sürüldü. Siyah- beyazlıların 4 milyon euroluk bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.