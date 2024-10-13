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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu!
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışan, önceki günden itibaren dört günlük izne ayrılan Beşiktaş'ta sakatların dönecek olması, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'u sevindirecek. Siyah-beyazlılarda son olarak Gabriel Paulista'nın derbi öncesi son durumu da belli oldu. İşte detaylar...
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