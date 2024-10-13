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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışan, önceki günden itibaren dört günlük izne ayrılan Beşiktaş'ta sakatların dönecek olması, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'u sevindirecek. Siyah-beyazlılarda son olarak Gabriel Paulista'nın derbi öncesi son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu!

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışan, önceki günden itibaren dört günlük izne ayrılan Beşiktaş'ta sakatların dönecek olması, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'u sevindirecek. Ancak en büyük sorun, defansın güvencesi Paulista'nın durumundaki soru işareti. Siyah-beyazlı ekibin savunmasında önemli bir rol üstlenen Paulista'nın da iyileşme sürecine girdiği, ancak, Galatasaray derbisi düşünülerek Konyaspor karşılaşmasında oynamasının zor olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcu, Cim-Bom'a karşı mücadele edebilecek
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