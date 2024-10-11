Konyaspor mesaısı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
KARTAL'DA 4 GÜN IZIN
Beşıktaş'ta futbolcular 4 günlük izne çıkıyor. Milli arayı fırsat bilen siyah-beyazlılar, milli aranın ardından gelecek yoğun fikstür öncesi dinlenme şansı ulacak. Beşiktaş, ligde 9. haftada oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı, saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.