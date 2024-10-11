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Haberler Beşiktaş

Konyaspor mesaısı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Konyaspor mesaısı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

KARTAL'DA 4 GÜN IZIN

Beşıktaş'ta futbolcular 4 günlük izne çıkıyor. Milli arayı fırsat bilen siyah-beyazlılar, milli aranın ardından gelecek yoğun fikstür öncesi dinlenme şansı ulacak. Beşiktaş, ligde 9. haftada oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı, saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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