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Armand Lauriente iddiası
Sol kanat için transfer hamlesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki Armand Lauriente ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Lauriente için ocak ayında harekete geçeceği öne sürüldü. İtalya basınındaki haberlerde, Serie B'da oynayan Fransız futbolcunun, teklif gelmesi halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği aktarıldı. Lauriente bu sezon 6 resmi forma giyerken 3 gol attı, 1 asist yaptı.
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