Sampiyon olacağız

Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımının son durumu ve genç oyuncuların gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Süper Kupa'yı kazanarak sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten van Bronckhorst, "Şu anki ilerlememizden oldukça mutlyuz. Artık 15 hafta geçti ve sezon öncesi hazırlıkları da dahil olmak üzere bulunduğumuz durumdan memnunuz. Süper Kupa'yı kazandık, bu bizim için önemli bir zaferdi. Daha sonra Avrupa Ligi maçlarında ilerledik. Müsabakalarda istediğimiz yerlerdeyiz, en azından lig için bunu söyleyebilirim. Henüz sadece 7 maç oynadık, fakat önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILA GÖRE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Hollandalı çalıştırıcı, "Geçen seneye göre çok şey değişti. Başkan ile aramızda geçtiğimiz sezona göre değişiklikler olması gerektiğini konuşmuştuk. 28 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Buna karşın 8 oyuncu geldi. Sanırım ihtiyacımız olan pozisyonları doldurduk. Yaptığımız transferlerde takıma yetenek ve karakter olarak katkı yapma durumlarına baktık. Onların deneyimlerinden faydalanıyoruz" dedi.

HER MAÇTA İYİ OYNAMALIYIZ

Bronckhorst, "Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı galibiyetle başlamak güzel oldu. Gol pozisyonlarını değerlendirdik, büyük bir motivasyon ve enerji verdi. Bu gelişimden mutluyum. Ancak iş daha bitmedi, gelişmeliyiz. İyi bir durumdayız. Kulüpte iyi bir uyum içerisinde devam ediyoruz. Takımın her maçta iyi oynamasını istiyorum. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece, tüm bariyerleri veya zor anları aşabiliriz. Ekibim ve iş arkadaşlarımla çok mutluyum. Oyuncularımdan memnunum" diye konuştu.

ÜZERİMİZDE ÇOK BASKI VAR

Bazı oyunculara verilen görevlerin konuşulduğunu söyleyen Bronckhorst, "Taraftarların oyuncularımı yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde çok baskı var, taraftarları mutlu etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamak istiyoruz.

AVRUPA TAKIMLARI GÜÇLÜ

Avrupa'dakı sonuçlar hakkında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci için hayatının maçı olabilir. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. Lyon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü!" dedi

TRANSFER İSTİYOR MU?

Bronckhorst, "Devre arasına çok var. Sürece yeni başladık. Yeni bir kadro, yeni bir takım yapılandırması. Bunu sadece bu sezon için değil önümüzdeki yıllar için yaptık. Transfer penceresi açılıyor ve sonunda daha iyi hale geleceğinizden emin oluyorsunuz. Bu yaz öyle oldu. Kadroyu daha güçlü hale getirmek bizim elimizde" dedi.

AYNI 11'i YAZMAM

Hollandalı çalıştırıcı, "Ajax maçı bugün oynansa, sanırım aynı 11'i yazmam. Ancak şu anda daha farklı bir durumdayız. Kurduğum 11'i ilk eleştiren kişi benim. Değişikliklerimi değerlendiremiyorum. Maçtan sonra bazen düşündüklerinizin olmadığını görüyorsunuz. Maçtan önce eleştirmek kolay ama benim işim, maçtan önce en iyi 11'i kurmak" diye konuştu.

DNA BU KULÜP İÇİN ÖNEMLİ

Bronckhorst, "Mustafa bizim en genç oyuncumuz. Gelişimine bakacak olursanız çok yükseklerde başladı bu gelişim. Gençseniz bazı engellerle karşılaşacaksınız tabii. Çok daha iyi olacak. Mustafa ve Semih, DNA'sı için bu kulübün çok değerli. Ben onlara daha iyi bir gelecek vermek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Benim antrenörlük tarzım genç futbolcuları daha iyi hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Semıh Kılıçsoy ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Van Bronckhorst, "Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak. Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek. Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak" dedi.

TARAFTARIN YUHALAMASI FAZLA

Hollandalı teknik adam, "Frankfurt maçında çok iyi oynadık ama ihtiyacımız sonucu alamadık. Maçtan sonraki bazı kararlarım masa üzerine taşındı. Bazı oyunculara verilen görevlerde belki ufak yanlış anlaşılmalar oldu. Bazı aksaklıklar oldu. Fakat yine de taraftarın yuhalaması belki fazla geldi. Görevimizi yapamadığımızda eleştirilerle karşılaştığımız bir gerçek. Üzerimizde büyük bir baskı var. Alışık olduğumuz bir durum. Taraftara keyifli anlar yaşatmak istiyoruz" dedi.

RAKİBE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bronckhorst, "Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Türkiye'de rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi. Ancak Avrupa daha farklı. Rafa Silva bazen kanatta, bazen daha içerde oynadı. Henüz maçlara çıkmadan yorgunluk hissedebiliyorsam, maçta zorluklar yaşayabiliyoruz. 11 günde 4 maça çıkıyorsak, 6 kere uçağa binmemiz gerekiyorsa yorgun hissedebiliyorsun. 2 günde bir maç yapan oyuncuların sakatlanmasını engellemek için rotasyon yapılıyor" dedi.