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Haberler Beşiktaş

Eyüpsporlu Dorukhan Toköz'den flaş Beşiktaş sözleri!

Eyüpsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Başarılı oyuncu siyah beyazlı kulübün kendisini çok üzdüğünü söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:23
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Eyüpsporlu Dorukhan Toköz'den flaş Beşiktaş sözleri!

Eyüpsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş dönemiyle ilgili beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dorukhan Toköz yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın önü çok açık. Bence çok iyi bir hoca. Avrupa'da çok büyük takımlarda çalışacak altyapıya sahip. Benim düşüncem ve isteğim Arda Turan'ın Avrupa'da büyük takımları çalıştıracak gibi geliyor. Arda Turan'ın sistemi zor olmasına rağmen çok iyi bir sistem. Barcelona ve Atletico Madrid sistemlerini harmanlayıp kendince iyi bir sistem yaratmış. Ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." dedi.

"HEP DUA EDERDİM"

Tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor'da oynarken şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. Şehir ve takım kenetlenmişti. Ben 3-4 hafta kala 'Dorukhan attı, şampiyonluk geldi' diyerek kendi kendime dua ederdim. Sonra attığım golle şampiyon olmamız benim de unutamayacağım bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA BENİ ÜZDÜLER"

Beşiktaş dönemiyle ilgili Dorukhan, "Beşiktaş'ta inanılmaz mutluydum, inanılmaz bir ortamım vardı ve zaten şampiyon olmuştuk. Ama sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş'ta sakatlık yaşadım ama zaten sakatlığı da Beşiktaş için yaşadım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ben Beşiktaş'ta kalmayı çok istemiştim. O dönem bana yapılan bazı şey oldu. Bunları burada söylemeyeceğim ama konuşsam kimse inanmaz. Sakatlandıktan sonra 'yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'tan. Üzüldüm, beni o dönemde çok fazla üzdüler. Yazılanlar gibi büyük paralar talebim de olmadı. Benim o dönem yapmam gereken oydu. Bunları sineye çekip hayatıma devam edemezdim, bana yakışmazdı ama başka bir seçeneğim olsa kalırdım." açıklamasında bulundu.

"TRABZONSPOR'DA İNANILMAZ GÜNLER GEÇİRDİM"

Dorukhan ayrıca, "Taraftarı, kulübü ve camiayı çok seviyorum. Baştaki insanlar değişiyor ve zaten de değişti. Ama hayırlısı böyleymiş demekki. Sonrasında Trabzonspor'a gittim ve şampiyonluk yaşadım. Orada inanılmaz günler geçirdim." dedi.

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