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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 14:58
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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına dört günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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