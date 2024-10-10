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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ın Armand Lauriente planı! Devre arasında teklif sunulacak | TRANSFER HABERİ

Beşiktaş'ın Sassuolo’da forma giyen 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente için ocak ayında teklifte bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ın Armand Lauriente planı! Devre arasında teklif sunulacak | TRANSFER HABERİ

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için tekrar harekete geçeceği belirlendi. Kartal'ın devre arasında İtalyan ekibine teklif yapması bekleniyor.

Takvim'de yer alan haberde Serie B'de forma giymek istemeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Çizme ekibinin yıldız futbolcu için 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında.

Bu sezon 6 maçta forma giyen sol kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asiste imza attı. Sassuolo ile 2027 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Profesyonel kariyerinde 205 maça çıkan Lauriente 38 gol, 28 asistlik performans sergiledi. Rennes alt yapısından yetişen yetenekli kanat oyuncusu Ağustas 2022'de Lorient'den 10 milyon Euro'ya transfer edildi.

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