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Haberler Beşiktaş

Kartal kritik virajda

Milli ara sonrası Beşiktaş kritik bir virajdan geçecek. Olympique Lyon ve Galatasaray deplasmanları siyah-beyazlılar adına büyük önem taşıyacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Kartal kritik virajda

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ı kritik bir viraj bekliyor. Milli ara sonrası önce sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Kartal, daha sonra Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon deplasmanına gidecek, hemen ardından Süper Lig'de Galatasaray derbisine çıkacak. O.Lyon ve Galatasaray deplasmanları Van Bronckhorst'un ekibi için belirleyici olacak. Beşiktaş'ın iki kulvardaki hedefini doğrudan etkileyecek bu maçlar büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar 24 Ekim'deki Lyon deplasmanından sonra tam 1 ay İstanbul'dan çıkmayacak. Ligdeki deplasmanlar da İstanbul ekipleriyle olacak. 24 Kasım'daki Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da olursa bu kez Kartal, en az 1 Aralık'a kadar hiç şehir dışına gitmeyecek. Aralık ayı başında Hatayspor'la Mersin'deki maç ilk seyahat olacak.

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