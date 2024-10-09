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Haberler Beşiktaş

Kariyerinin zirvesi

Beşiktaş’ta bu sezon Giovanni Van Bronckhorst’un en çok forma verdiği isimlerden olan Milot Rashica’yı Kosovalı gazeteci Jon Ajeti, Fotomaç’a değerlendirdi, “Kariyerinin zirvesinde” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Kariyerinin zirvesi

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 12 resmi maça çıkıp 1 gol, 5 asist yapan Milot Rashica'yı Kosovalı gazeteci Jon Ajeti, FOTOMAÇ için yorumladı. Kosova'da Radio Urban FM'de program hazırlayan Jon Ajeti, Rashica'nın kariyerindeki çıkışa vurgu yaparak, "Rashica, en iyi sezonlarından birini geçiriyor Beşiktaş'ta. Yaptığı asistler ve birçok farklı pozisyonda oynamasıyla takımının önemli bir parçası. Beşiktaş'ta maçların yüzde 90'ına ilk 11'de başladı" diye anlattı.

İŞ AHLAKI SAYESİNDE

Kosovalı gazeteci, 28 yaşındaki futbolcunun gelişimine vurgu yapıp, şu ifadeleri kullandı: "Bana göre Rashica şu anda kariyerinin zirvesinde. Bu performansını sezon sonuna kadar devam ettirecektir. Türkiye'de futbol tarzını buldu ve sizlerin de gördüğü gibi Beşiktaş'ta büyük oyuncularla beraber ilk 11'de başlıyor. Bana göre Rashica'nın en büyük gücü iş ahlakı. Çünkü kariyerinde ufak bir futbol liginden Avrupa'nın en üst seviye futbol ortamına yükselmeyi başardı."

MİLLİ TAKIMDA FARKLI

Gazeteci Jon Ajeti, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı performansına da değinerek şunları söyledi: "Benim açımdan Rashica, Kosova Milli Takımı'nda en çok forma giydiği oyunculardan biri olmasına rağmen geçtiğimiz eylül ayında aynı performansı gösteremedi. Beşiktaş'taki etkisini Kosova'da gösteremedi."

JOKER GÖREVİ

Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un adeta jokeri oldu. Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi'nde 12 resmi maça çıkan Rashica, 1 gol, 5 asistle 6 gole direkt etki etti. Kosovalı yıldız, 12 maçta 3 farklı mevkiide oynadı. Sağ kanat, sol kanat ve son olarak sağ bekte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, mücadelesiyle takdir topladı.

KADRONUN VAZGEÇİLMEZİ

Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon şu ana kadar 12 resmi maç oynadı. Kartal'da sözkonusu bu 12 maçta en fazla forma giyen ve en fazla ilk 11'de şans bulan 5 isim öne çıktı. Milot Rashica, 12 maçın 12'sine de ilk 11'de çıktı. Gedson Fernandes bin 37 dakika, Rafa Silva, bin 33 dakika, Gabriel Paulista 966 dakika, Ciro Immobile 925 dakika ve Milot Rashica 922 dakika süre aldı.

KOSOVA'NIN DA UMUDU

Beşiktaş'ta bu sezon en fazla forma giyen oyuncuların başında gelen Milot Rashica, ülkesi Kosova'nın da en önemli kozlarından biri durumunda. 28 yaşındaki yıldız, Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Ekim'de Litvanya ve 15 Ekim'de Güney Kıbrıs ile yapacağı maçların kadrosunda yer alıyor.

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