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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına deplasmanda Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiri okları Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi. Özellikle geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy'a süre vermediği için eleştirilen Hollandalı teknik adamın milli futbolcuyu oynatmama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:23
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Ciro Immobile'yi 67. dakikada oyundan alırken Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya süren Hollandalı çalıştırıcı, Semih'e şans tanımaması nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Hollandalı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında milli futbolcunun neden oynamadığıyla ilgili konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

"KENDİSİ NEDEN OYNAMADIĞINI BİLİYOR"

Van Bronckhorst konuyla ilgili "Semih, Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden birisi. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki de en çok konuştuğum futbolcuların başında geliyor. Kendisi neden oynamadığını biliyor. Umarım oynamaya başladığında iyi performans verir." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Van Bronckhorst'un Semih'le ilgili bu tutumu taraftarların yanı sıra siyah-beyazlı yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Beşiktaş'ın 90+5'te yediği şok golle 2 puan kaybetmesi Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin dozunu daha da artırdı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

ANTRENMAN TEMPOSUNDAN MEMNUN DEĞİL

Milliyet'in haberine göre; Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Giovanni van Bronckhorst'un "gelişmesi gerekiyor" dediği Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin önemli gerekçeleri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

Siyah-beyazlı futbol takımına yakın bir isim, Semih'in tartışmalı durumunu şu sözlerle değerlendirdi:

BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

"VAN BRONCKHORST, SEMİH'İ BEĞENİYOR"

"Van Bronckhorst, Semih'i beğeniyor ve kazanmaya çalışıyor. Hatta oynatmayarak onu hırslandırıyor. Hocanın isteklerini tam olarak anladıktan sonra Semih'in iyi bir geri dönüş yapacağına inanıyorum. Zaten Van Bronckhorst milli takım arasından sonra Semih'e daha fazla süre vermeyi düşünüyor."

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