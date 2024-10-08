BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi

"KENDİSİ NEDEN OYNAMADIĞINI BİLİYOR" Van Bronckhorst konuyla ilgili "Semih, Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden birisi. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki de en çok konuştuğum futbolcuların başında geliyor. Kendisi neden oynamadığını biliyor. Umarım oynamaya başladığında iyi performans verir." ifadelerini kullandı.