BEŞİKTAŞ HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! İşte Van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy'u oynatmama sebebi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına deplasmanda Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiri okları Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi. Özellikle geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy'a süre vermediği için eleştirilen Hollandalı teknik adamın milli futbolcuyu oynatmama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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"KENDİSİ NEDEN OYNAMADIĞINI BİLİYOR"
Van Bronckhorst konuyla ilgili "Semih, Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden birisi. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki de en çok konuştuğum futbolcuların başında geliyor. Kendisi neden oynamadığını biliyor. Umarım oynamaya başladığında iyi performans verir." ifadelerini kullandı.
Van Bronckhorst'un Semih'le ilgili bu tutumu taraftarların yanı sıra siyah-beyazlı yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı.
Beşiktaş'ın 90+5'te yediği şok golle 2 puan kaybetmesi Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin dozunu daha da artırdı.
Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.
ANTRENMAN TEMPOSUNDAN MEMNUN DEĞİL
Milliyet'in haberine göre; Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı.
Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.
Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi.
Van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.
Giovanni van Bronckhorst'un "gelişmesi gerekiyor" dediği Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin önemli gerekçeleri bulunuyor.
Siyah-beyazlı futbol takımına yakın bir isim, Semih'in tartışmalı durumunu şu sözlerle değerlendirdi:
"VAN BRONCKHORST, SEMİH'İ BEĞENİYOR"
"Van Bronckhorst, Semih'i beğeniyor ve kazanmaya çalışıyor. Hatta oynatmayarak onu hırslandırıyor. Hocanın isteklerini tam olarak anladıktan sonra Semih'in iyi bir geri dönüş yapacağına inanıyorum. Zaten Van Bronckhorst milli takım arasından sonra Semih'e daha fazla süre vermeyi düşünüyor."
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