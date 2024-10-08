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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati'nin kariyerine ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Libya basınına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta sahanın şok bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:15
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Kubilay Açıkgün
BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Siyah beyazlılar, Gaziantep FK karşısında aldığı beraberlikle milli araya moralsiz girmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Lige verilen arada çalışmalarını sürdürecek olan Kartal'da, yıldız futbolcu Al-Musrati hakkında sürpriz bir haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Libyalı orta saha oyuncusu, Ajax maçında yaşadığı sakatlık sonrası Beşiktaş'ın oynadığı son 3 maçta forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sebebiyle milli takıma gidip gitmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Libya forması giyen Al-Musrati'den, milli takım kariyerine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Başarılı futbolcunun geleceğine dair radikal bir karar aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI!

Libya basınına konuşan Al-Musrati, milli takımı bıraktığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Al-Musrati bu çarpıcı kararı almasının sebebini ise; milli takımdaki hataların tekrarlanması, teknik istikrarsızlık, vizyon eksikliği, kampların kötü yönetilmesi ve takımın kamplarında çok sayıda yabancı insanın bulunması olarak gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Al-Musrati yaptığı açıklamada, "Ben ve oyuncu arkadaşlarım gidişatı düzeltmek için federasyon başkanı Abdel Hakim Al-Shalmani ile görüştük"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

"Ancak federasyon başkanı verdiği sözlere uymadı, bu da durumun daha kötüleşmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

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