BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati'nin kariyerine ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Libya basınına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki orta sahanın şok bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Libyalı orta saha oyuncusu, Ajax maçında yaşadığı sakatlık sonrası Beşiktaş'ın oynadığı son 3 maçta forma giyememişti.
28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sebebiyle milli takıma gidip gitmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
Libya forması giyen Al-Musrati'den, milli takım kariyerine dair çarpıcı bir açıklama geldi.
Başarılı futbolcunun geleceğine dair radikal bir karar aldığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
MİLLİ TAKIMI BIRAKTI!
Libya basınına konuşan Al-Musrati, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Al-Musrati bu çarpıcı kararı almasının sebebini ise; milli takımdaki hataların tekrarlanması, teknik istikrarsızlık, vizyon eksikliği, kampların kötü yönetilmesi ve takımın kamplarında çok sayıda yabancı insanın bulunması olarak gösterdi.
Al-Musrati yaptığı açıklamada, "Ben ve oyuncu arkadaşlarım gidişatı düzeltmek için federasyon başkanı Abdel Hakim Al-Shalmani ile görüştük"
"Ancak federasyon başkanı verdiği sözlere uymadı, bu da durumun daha kötüleşmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan haberde, Al-Musrati ile birlikte kaleci Mohamed Nashnoush, defans oyuncuları Sanad Al-Warfalli ve Mohamed Al-Munir'in de milli takıma katılmayı reddettiği vurgulandı.
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