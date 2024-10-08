BEŞİKTAŞ HABERİ: Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..."

Al-Musrati bu çarpıcı kararı almasının sebebini ise; milli takımdaki hataların tekrarlanması, teknik istikrarsızlık, vizyon eksikliği, kampların kötü yönetilmesi ve takımın kamplarında çok sayıda yabancı insanın bulunması olarak gösterdi.

Al-Musrati yaptığı açıklamada, "Ben ve oyuncu arkadaşlarım gidişatı düzeltmek için federasyon başkanı Abdel Hakim Al-Shalmani ile görüştük"