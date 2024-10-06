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Hapoel Tel Aviv Türkiye’ye gelmiyor
Eurocup'ta istanbul'da oynanması planan Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv maçı güvenlik seviyesinin artırılması nedeniyle Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı. Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, "9 Ekim 2024 tarihinde Akatlar'da oynanması planlanan karşılaşmamız 8 Ekim 2024 tarihinde 21:00'de Sırbistan Belgrad şehrinde oynanacaktır" dedi.
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