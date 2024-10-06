Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, İstanbul devlerinden Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezona namağlup devam eden siyah beyazlılar deplasmanda alacağı 3 puan ile zirve takibine devam etmek istiyor. Gaziantep FK ise sezona yaptıkları kötü başlangıca dur demek için kendi sahasında, taraftarlarının desteği ile Kartal'ı yenmeyi hedefliyor. Karşılaşmada Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.