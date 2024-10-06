GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta devam ediyor. Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maçın yayın satini, yayınlanacağı kanalı ve 11'leri merak ediyorlar. İşte mücadelenin detayları ve takımların 11'leri...

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Saborit, Viana, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muci, Immobile

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.