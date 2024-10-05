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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv karşılaşmasında yeniden yer değişikiği yaşandı!

EuroCup'ta oynanacak olan Beşiktaş-Hapoel Tel Aviv karşılaşmasında yeniden yer değişikliği yaşandı. Karşılaşma güvenlik gerekçesiyle yeniden Belgrad'a alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 17:27
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Beşiktaş - Hapoel Tel Aviv karşılaşmasında yeniden yer değişikiği yaşandı!

Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı EuroCup karşılaşmasında yine yer değişikliği yaşandı.

Son karar olarak müsabakanın Belgrad'da oynanmasına karar verildi.

GÜVENLİK GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma geçtiğimiz günlerde Belgrad'a alınmıştı. Ancak Beşiktaş'tan gelen itiraz üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Hükümetin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından maçın İstanbul'da oynanacağı açıklanmıştı.

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