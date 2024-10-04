Kahır tablosu

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftada E.Frankfurt'u konuk eden Beşiktaş, 3-1'lik yenilgiyle sarsıldı, ikinci maçını da kaybetti. Taraftar desteğiyle başlayan Kartal, 9'da Immobile'nin Koch tarafından düşürülmesiyle penaltı bekledi, devam kararı geldi. 17'de ise Alman ekibi Marmoush'un yere düşmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Marmoush 19'da 1-0 yaptı. Tam ilk golün şoku yaşanırken hemen 22'de Ebimbe, 2-0'ı buldu. 26'da aradığımız fırsat kazandığımız penaltıyla gelse de Immobile, kaleci Santos'u geçemedi.

SANTOS DEVLEŞTİ

37'de Gedson ile verkaça giren Rafa Silva sert vurdu fakat kaleci Santos'un hamlesiyle top direkten dışarı gitti. 45+1'de Immobile'nin şutunda da Santos bir kez daha geçit vermedi. İkinci yarıda E.Frankfurt kalesine yüklenen temsilcimiz, rakip savunmayı ve kaleci Santos'u bir türlü aşamadı. Maç boyunca Beşiktaş rakip kaleye tam 25 şut gönderdi. Ancak, 82'de rakipte Knauff'un golü bütün umutları yıktı: 3-0 90'da Masuaku'nun 90+3'te orta şut karışımı topu tek golümüz oldu. Beşiktaş, ilk 2 haftada kalesinde 7 gol görürken, 1 gol attı.

ŞANS TUTMUYOR

Siyah beyazlıların Alman takımlarına karşı olan şanssızlığı devam etti. Beşiktaş, Alman takımlarıyla oynadığı son 5 Avrupa kupası maçının tamamını kaybetti. Kartal, bu karşılaşmalarda yediği 17 gole karşılık sadece iki gol sevinci yaşayabildi.

SADECE AVRUPA

Beşiktaş bu sezon Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 11 maça çıktı. Kartal, 2 yenilgisini de Avrupa Ligi'nde aldı. Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden, Süper Kupa'da da kazanan Van Bronckhorst'un ekibi Avrupa'da umduğunu bulamadı.

PENALTI ŞOKU

Kariyeri boyunca golleriyle öne çıkan ve penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken Ciro Immobile dün akşam herkesi şaşırttı. İtalyan forvet, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. 34 yaşındaki futbolcu, daha önce 8 penaltının 8'ini gol yaparken, dün 9. penaltıda ağları bulamadı. Immobile daha önce Borussia Dortmund, Lazio ve Sevilla'da Avrupa kupalarında forma giymişti.Deneyimli golcü dün kaçırdığı penaltıdan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tüpraş Stadı'nda tribünler de Immobile'yi alkışlayarak destek vermeye çalıştı. Öte yandan İtalyan futbolcu maç boyunca rakip kaleye 5 şut girişimine bulundu.

İÇ SAHA ÜZÜNTÜSÜ

AVRUPA kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında çıktığı son 12 iç saha maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş, yalnızca 1 kez kazanabildi. Kartal, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 7 iç saha karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu turnuvalardaki en uzun yenilgi serisini yaşıyor.

KALEDE DEĞİŞİM OLDU

Frankfurt maçı öncesi Beşiktaş'ta Mert Günok şoku yaşandı. Tecrübeli kaleci, omzunda yaşadığı sakatlık nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı kadrosunda yer almadı. Dünkü mücadelede kalede Ersin Destanoğlu görev yaptı. Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun son haftasında Kasımpaşa maçında görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

MARİO YEDEK BAŞLADI

Beşiktaş'ta iyileşen Jonas Svensson, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Norveçli futbolcu, hastalığı nedeniyle son oynadıkları Kayserispor maçının kadrosuna alınmamıştı. Aynı maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes de iyileşti ve başlangıç kadrosunda yer aldı. Masuaku da sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyememişti. Joao Mario ise dünkü maçta yedek başladı.

E.FRANKFURT'TAN SERİ

Avrupa Ligi'nde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybetmeyen Eintracht Frankfurt, 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Alman ekibi son 4 deplasman maçını da yenilmedi. Bundesliga temsilcisi, Kupa 2 tarihinde ilk kez üst üste 5 dış saha maçında galip geldi. E.Frankfurt. Almanya'da Bundesliga'da da 5. hafta sonunda 12 puanla B.Münih'in arkasında 2. sırada.