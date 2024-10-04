Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray'a gönderme yaptı. Arat şunları söyledi: Beşiktaş'ın sponsorları son derece itibarlıdır. Bu işleri çok ciddiye almak lazım. l Türkiye bu konuyu yeni yaşadı. Sponsorluk imzalamasını yapan kulüp hemen vazgeçti, yanlıştan vazgeçti ama olan oldu. Kulüpler bu yönetimleri yaparken çok dikkat etmeliler. Birbirlerine laf söylerken dikkat etmeliler. Ben eğitimliyim, şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım diye Türkiye'de dolaşamazsınız. Bu kimliği taşıyan herkes ayrıcalıklıdır."

BENIM OKULUM VAR, SENIN YOK!

Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. O zaman taraftarlar arasında sertlik çıkar.

Benim okulum var, senin yok, ben şuradan mezunum, senin sponsorluğun öyle, ben şöyleyim vs... Bunlara gerek yok

Türkiye'deki en büyük skandal sponsorluk olmuştur bundan iki hafta önce. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes sus pus. Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra vazgeçtik yanlış kişiymiş deniyor; bu söz konusu olamaz. Yok öyle şey. O zaman haksız rekabetle başlanıyor.

HER ŞEY MÜBAH DEĞİL

F.Bahçe ile Galatasaraylı yöneticiler son dönemde yaptıkları açıklamalar ile gündeme gelmişti. Hasan Arat, yöneticilerin kullandıkları dile dikkat etmeleri gerektiğini belirterek "Taraftara mesaj vermek için toplumun sosyal düzenini bozamazsınız. Tribünlere, kimse laf etmesin. Başlangıç, kulüp idarecileridir. Onların ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. Başarı için her şey mübah değil" dedi