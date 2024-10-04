  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Büyük skandal

“İki hafta önce Türkiye’deki en büyük skandal sponsorluk anlaşması oldu. Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra ‘biz vazgeçtik’ deniyor... Yok öyle şey”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyük skandal

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray'a gönderme yaptı. Arat şunları söyledi: Beşiktaş'ın sponsorları son derece itibarlıdır. Bu işleri çok ciddiye almak lazım. l Türkiye bu konuyu yeni yaşadı. Sponsorluk imzalamasını yapan kulüp hemen vazgeçti, yanlıştan vazgeçti ama olan oldu. Kulüpler bu yönetimleri yaparken çok dikkat etmeliler. Birbirlerine laf söylerken dikkat etmeliler. Ben eğitimliyim, şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım diye Türkiye'de dolaşamazsınız. Bu kimliği taşıyan herkes ayrıcalıklıdır."

BENIM OKULUM VAR, SENIN YOK!

Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. O zaman taraftarlar arasında sertlik çıkar.

Benim okulum var, senin yok, ben şuradan mezunum, senin sponsorluğun öyle, ben şöyleyim vs... Bunlara gerek yok

Türkiye'deki en büyük skandal sponsorluk olmuştur bundan iki hafta önce. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes sus pus. Para alınıyor, bitiyor, ondan sonra vazgeçtik yanlış kişiymiş deniyor; bu söz konusu olamaz. Yok öyle şey. O zaman haksız rekabetle başlanıyor.

HER ŞEY MÜBAH DEĞİL

F.Bahçe ile Galatasaraylı yöneticiler son dönemde yaptıkları açıklamalar ile gündeme gelmişti. Hasan Arat, yöneticilerin kullandıkları dile dikkat etmeleri gerektiğini belirterek "Taraftara mesaj vermek için toplumun sosyal düzenini bozamazsınız. Tribünlere, kimse laf etmesin. Başlangıç, kulüp idarecileridir. Onların ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. Başarı için her şey mübah değil" dedi

Reklam
Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de hiç beklenmedik ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor…
Kritik MGK sonrası İsrail'e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan'ın yanındayız
Mourinho: Her maç başımıza geliyor
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Banza'nın kariyer zirvesi Banza'nın kariyer zirvesi 01:04
Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı 01:04
Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı Messi kariyerindeki 46. kupayı kazandı 01:04
Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Fas Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 01:04
Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi Ziraat Bankası'nın tanıtımında Messi sürprizi 01:04
F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! 00:59
Daha Eski
Kartal evinde mağlup! Kartal evinde mağlup! 00:59
Mourinho: Her maç başımıza geliyor Mourinho: Her maç başımıza geliyor 00:59
Bronckhorst'tan taraftara sitem! Bronckhorst'tan taraftara sitem! 00:59
Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz 00:59
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması 00:59
Beşiktaş kırmızı kart bekledi! Beşiktaş kırmızı kart bekledi! 00:59