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Haberler Beşiktaş

Tarihi viraj

Kara Kartal, Eintracht Frankfurt karşılaşmasına hem Alman takımlarıyla olan Avrupa istatistiğini düzeltmek, hem de ilk maçta alınan farklı yenilgiyi telafi etmek gözüyle bakarken, Van Bronckhorst ise bu maçı bekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Tarihi viraj

Alman kulüpleriyle oynadığı 13 karşılaşmadan 2 galibiyet, 10 mağubiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, UEFA Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile ilk kez karşılaşacak. İlk maç adeta tarihi bir maç olacak. Son alınan RB Leipzig galibiyetlerinden önce Alman takımlarına karşı siyah-beyazlılar veri tablosuna galibiyet yazdıramamıştı. Bu arada Kartal, Avrupa Ligi'ne de 4-0'lık Ajax mağlubiyeti ile merhaba dedi. Bu nedenle Eintracht Frankfurt karşılaşması bir dönüm maçı olacak. Galibiyet serisi devam ettirilerek istatistik verileri dengeye getirilecek. Güzel oyun ve farklı bir skor ile de ilk maçın kasvetli havası giderilmiş olacak.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Borussıa Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg gibi Bundesliga'nın ünlü takımlarıyla Kupa Galipleri ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş 7 maçta sadece Wolfsburg'dan beraberliği kurtarmıştı. Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da grubu namağlup lider bitirerek büyük başarıya imza atarken Leipzig'i iki maçta da yenerek ilk galibiyetlere merhaba demişti. Van Bronckhorst ile müthiş bir rüzgar yakalayan siyah-beyazlılar Panzerler'e karşı bu seriyi devam ettirip yeni bir sayfa açmak istiyor.

CIRO TERS GELİYOR

Beşıktaş'ın Alman ekiplerine karşı verileri pek iç açıcı olmasa bile, bunu düzeltmek ve terse çevirmek mümkün görünüyor. Çünkü doğru isimlere yani Alman takımlarına üstünlük sağlayan oyuncu ve teknik adam profiline sahip. İstim üstünde olan İtalyan golcü İmmobile Lazio'da forma giyerken Lazio'nun ilk Şampiyonlar Ligi golünü Borussia Dortmund ağlarına göndermişti. Yine Lazio adına Bayern Münih'e karşı alınan ilk galibiyette penaltıyı gole çevirmişti. Ciro, Panzerler'e ters gelirken, diğer bir yıldız oyuncu Rafa Silva'nın Benfica'da iken pek şansı tutmamıştı. Rafa Silva da Beşiktaş ile birlikte bu tabloyu değiştirmek niyetinde.

GIO UNUTAMIYOR

Hollandalı çalıştırıcı, Glasgow Rangers ile 2022'de UEFA Ligi finaline giderken Borussia Dortmund ve Leipzig gibi Alman takımlarını kupa dışında bırakmıştı. Kupanın finalinde ise tanıdık isim yine bir Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşılaşmıştı. Oldukça çekişmeli geçen finali penaltılarla Eintracht Frankfurt kazanmıştı. Van Bronckhorst bu anı bu maçı bekledi. O an geldi. Frankfurt maçı Beşiktaş'ın camiası, futbolcuları ve teknik heyeti için her şeyi ifade ediyor. Tüm futbolseverler bu karşılaşmayı bekliyor.

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