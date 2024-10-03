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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Frankfurt maçı öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçları olan Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:39
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Frankfurt maçı öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçları olan Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

MERT GÜNOK HAKKINDA...

"Mert tam olarak hazır değildi. Mert ile Ersin'i yer değiştirmek zorunda kaldık. Mert'i pazara gününe yetiştirmeye çalışıyoruz ama bugün için hazır değildi. Şu anda sakatlığı var."

"İÇ SAHA MAÇLARINI SEVİYORUM"

"Çok iyi taraftar desteğimiz var. İç saha maçlarını seviyorum. Bu durumdan keyif alacak ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"HÜCUMDA CESUR OLMAK İÇİN BUGÜN..."

"Pazartesi de şans buldu. Hücumda da cesur olmak istiyoruz. Bu yüzden kanatlarda bugün Muçi ve Milot'u değerlendireceğiz."

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