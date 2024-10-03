Beşiktaş - Eintracht Frankfurt | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Ajax karşısında aldığı farklı yenilgiyi unutturmak isteyen Kartal, bu maçtan galip ayrılarak yukarılara yükselmeyi hedefliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović

BEŞİKTAŞ - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

AVRUPA'DA 246. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakada evinde 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında ise deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybetti.

Beşiktaş, Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 245 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 373 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 125. MAÇ

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 124 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 163 gole engel olamadı.

8 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Kara Kartal, 2019-2020 sezonunda K Grubu'nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1, Wolves'e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves'e 1-0, Braga'ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1'lik skorla Bratislava'ya karşı elde etti.

2020-2021'de de 3. Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yle mücadele eden Beşiktaş, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon ise Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda'da Ajax'a 4-0 yenildi.

ALMANLARLA 14. RANDEVU

Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında 14. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Wolfsburg, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig ile rakip oldu. Geride kalan 13 maçta Kartal, 2 galibiyet, 1, beraberlik, 10 da yenilgi aldı.

2017-2018 sezonunda Leipzig ile Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynayan Beşiktaş, rakibine karşı 2 mücadeleyi de 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Bayer Leverkusen'le ise 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında rakip olan siyah-beyazlı takım, Alman temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

Kara Kartal, Borussia Dormtund'a da 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda evinde 2-1, dış sahada da 5-0 yenilirken, 1989-1990 Kupa Galipleri Kupası'nda ise sahasında 1-0, Almanya'da da 2-1 kaybetti.

2017-2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen İstanbul temsilcisi, Dolmabahçe'de 3-1, Allianz Arena'da da 5-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez gruplarda rakip olan iki takımın mücadelesinde her iki maçı da 2-0'lık skorlarla kazanan Münih oldu.

Wolfsburg'la da 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Beşiktaş, evinde 3-0 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı.

BRONCKHORST'UN ALMAN KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde, Alman ekipleriyle hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere 5 kez karşılaştı.

İlk olarak play-off turunda Borussia Dortmund ile rakip olan Hollandalı teknik adam, deplasmanda 4-2 galip geldiği maçın rövanşında iç sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Yarı finalde Leipzig'le eşleşen van Bronckhorst'un takımı, Almanya'da 1-0 mağlup olmasına rağmen İskoçya'daki mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Glasgow Rangers'ın finaldeki rakibiyse Eintracht Frankfurt oldu. Giovanni van Bronckhorst, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda 5-4 kaybetti.

FRANKFURT TÜRK TAKIMLARIYLA 8. KEZ MÜCADELE EDECEK

Frankfurt ise Beşiktaş müsabakasıyla birlikte Türk takımlarıyla 8. kez mücadele edecek.

Türk takımlarına karşı ilk Avrupa maçına 1988-1989 sezonunda Sakaryaspor'la çıkan Frankfurt, 3-0 ve 3-1'lik skorlarla müsabakalardan galip ayrıldı.

Alman temsilcisi, Fenerbahçe'yle 3, Galatasaray'la da 2 defa oynadı. Siyah-lacivertlilerle 3 maçta da berabere kalan Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılılara ise 1 kez yenilirken, 1 müsabakadan da 1 puanla ayrıldı.