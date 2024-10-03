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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray'a sponsorluk göndermesi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, "Türkiye'de 2 hafta önce en büyük sponsorluk skandalı oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:41
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray'a sponsorluk göndermesi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'da yer alan habere göre, siyah beyazlıların başkanı Galatasaray'a sponsorluk göndermesinde bulundu.

Hasan Arat: "Kulüp idarecilerinin ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. 'Ben şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım' diye dolaşamazsınız. Başarı için her şey mübah değildir. Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. Sertliğe gider ve taraftalar arasında sertlik çıkar. Camialar karşılık verir. Benim okulum var senin yok, ben şuradan mezunum, benim sponsorluğum şöyle vs. Bunlara gerek yok. En büyük skandal sponsorluk olmuştur Türkiye'de. Konuşmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

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