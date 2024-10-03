  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 3 Eintracht Frankfurt | GOLLERİ İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Siyah beyazlılar tüm mücadeleye rağmen karşılaşmayı 3 - 1 kaybetti. İşte karşılaşmanın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 00:42
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 1 - 3 Eintracht Frankfurt | GOLLERİ İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Siyah beyazlılar tüm mücadeleye rağmen karşılaşmayı 3 - 1 kaybetti. Takımlar maça şu 11'ler ile başladı:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović

İskoç hakem John Beaton'un düdüğü ile ilk yarı başladı. Temposu yüksek başlayan maçın 19. dakikasında ilk golü kaydeden taraf Eintracht Frankfurt oldu. O. Marmoush, penaltıdan golü buldu ve skoru 1 - 0 yaptı.

İlk golün üstünden henüz 3 dakika geçmişken siyah beyazlı ekip bir kere daha topu kendi kalesinde buldu. Dakika 22'de E. Ebimbe farkı 2'ye çıkardı: 2 - 0.

İlk yarıda başka gol üretilmezken devre arasında deplasman ekibinin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda baskıyı arttıran Beşiktaş, bütün gol girişimlerine rağmen üçüncü golü A. Knauff ile Frankfurt kaydetti ve 82. dakikada durum 3 - 0 oldu.

90+3'te Beşiktaş, Masuaku'nun golü ile skoru belirledi ve kendi evinde Alman ekibine 3 puanı kaptırdı.

FRANKFURT'TAN İLK GOL:

BEŞİKTAŞ PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ:

Siyah beyazlılar, ceza sahasında Frankfurtlu oyuncunun eline çarpan top sonucu penaltı kazandı. Dakika 27'de topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çeviremedi. İtalyan oyuncu, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. İşte o pozisyon...

KARTAL, RAFA SİLVA İLE GOLE YAKLAŞTI:

MASUAKU'NUN SKORU BELİRLEYEN GOLÜ:

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finali kaybettiği Eintracht Frankfurt'a karşı siyah-beyazlılarla da galibiyet alamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan Giovanni van Bronckhorst, sahadan bir kez daha mağlup oldu.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve kazanan seri penaltılar sonucu 5-4 Almanlar olmuştu.

ALMAN TAKIMLARINA 3. KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte Alman takımlarıyla 6. kez mücadele etti. Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere Borussia Dortmund, Leipzig ve Frankfurt'la oynadı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik aldı.

Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki sonucun ardından Alman ekiplerine 3. kez mağlup oldu.

Reklam
F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı!
DİĞER
Alina Boz hamile mi? Umut Evirgen'den son nokta
Kritik MGK sonrası İsrail'e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan'ın yanındayız
Bronckhorst'tan taraftara sitem!
Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Her maç başımıza geliyor Mourinho: Her maç başımıza geliyor 00:12
Beşiktaş kırmızı kart bekledi! Beşiktaş kırmızı kart bekledi! 22:28
Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz Okan Buruk: Ülkemizden özür diliyoruz 22:17
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması 21:58
Bronckhorst: Hücumda cesur olmak için bugün... Bronckhorst: Hücumda cesur olmak için bugün... 21:33
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Bu sezon ilk kez... Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Bu sezon ilk kez... 21:24
Daha Eski
Kartal evinde mağlup! Kartal evinde mağlup! 21:24
Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı! Buruk ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı! 21:05
Mourinho:Çağlar'ın yokluğunda... Mourinho:Çağlar'ın yokluğunda... 20:20
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı yayın bilgileri! 20:05
Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? 20:02
F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! F.Bahçe Tadic ile puanı kurtardı! 20:00