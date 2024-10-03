Beşiktaş 1 - 3 Eintracht Frankfurt | GOLLERİ İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alman rakibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Siyah beyazlılar tüm mücadeleye rağmen karşılaşmayı 3 - 1 kaybetti. Takımlar maça şu 11'ler ile başladı:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muci, Immobile

Eintracht Frankfurt: Santos, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović

İskoç hakem John Beaton'un düdüğü ile ilk yarı başladı. Temposu yüksek başlayan maçın 19. dakikasında ilk golü kaydeden taraf Eintracht Frankfurt oldu. O. Marmoush, penaltıdan golü buldu ve skoru 1 - 0 yaptı.

İlk golün üstünden henüz 3 dakika geçmişken siyah beyazlı ekip bir kere daha topu kendi kalesinde buldu. Dakika 22'de E. Ebimbe farkı 2'ye çıkardı: 2 - 0.

İlk yarıda başka gol üretilmezken devre arasında deplasman ekibinin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıda baskıyı arttıran Beşiktaş, bütün gol girişimlerine rağmen üçüncü golü A. Knauff ile Frankfurt kaydetti ve 82. dakikada durum 3 - 0 oldu.

90+3'te Beşiktaş, Masuaku'nun golü ile skoru belirledi ve kendi evinde Alman ekibine 3 puanı kaptırdı.

FRANKFURT'TAN İLK GOL:

BEŞİKTAŞ PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ:

Siyah beyazlılar, ceza sahasında Frankfurtlu oyuncunun eline çarpan top sonucu penaltı kazandı. Dakika 27'de topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çeviremedi. İtalyan oyuncu, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. İşte o pozisyon...

Ciro Immobile penaltıdan yararlanamadı. pic.twitter.com/heS2kdQjQf — TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024

KARTAL, RAFA SİLVA İLE GOLE YAKLAŞTI:

Rafa Silva müthiş vurdu önce kaleci sonra direk! pic.twitter.com/yyH0ojVd7C — TRT Spor (@trtspor) October 3, 2024

MASUAKU'NUN SKORU BELİRLEYEN GOLÜ:

⚽GOL! Masuaku maçın sonunda Santos'u bu ilginç golle mağlup etti! pic.twitter.com/VlxOIkaWSE October 3, 2024

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoç ekibi Glasgow Rangers ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finali kaybettiği Eintracht Frankfurt'a karşı siyah-beyazlılarla da galibiyet alamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekibine ikinci kez rakip olan Giovanni van Bronckhorst, sahadan bir kez daha mağlup oldu.

Hollandalı teknik adam, 2021-2022 sezonunda Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi finalinde Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve kazanan seri penaltılar sonucu 5-4 Almanlar olmuştu.

ALMAN TAKIMLARINA 3. KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte Alman takımlarıyla 6. kez mücadele etti. Glasgow Rangers'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere Borussia Dortmund, Leipzig ve Frankfurt'la oynadı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakalarda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 de beraberlik aldı.

Giovanni van Bronckhorst, bu akşamki sonucun ardından Alman ekiplerine 3. kez mağlup oldu.