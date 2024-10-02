Giovanni Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması! "Yedek kalma nedenini biliyor"

UEFA Avrupa Ligi 2.hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Giovanni van Bronckhorst ve Felix Uduokhai basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

"Avrupa Ligi'nde ikinci maçımızı evimizde oynayacağız. Geçen haftada sonra yine reaksiyon vermeliyiz. Turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Alman takımları organize ve iyi mantaliteye sahip. Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da ikinci sırada, Avrupa'da da iddialılar. İyi bir takımla oynayacağız. En iyisini yapmak için sahaya çıkacağız."

"Ligde çok maç oynadık, bir beraberliğimiz var. Diğer maçları kazandık. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Hakem ve VAR kararları veriyor. Bazen bu kararlara katılmıyoruz. Ancak kararı onlar veriyor. Saygı göstermemiz lazım. Maçlar kazanmak istersiniz ama katılmasanız bile kararlara saygı göstermeniz lazım."

"Ajax maçı sonrası Eintracht Frankfurt'u yenmemiz gerekiyor. Yarın için 11 sürpriz var (Gülerek). Belki sizin için, belki benim için sürpriz olabilir. Bazen ufak sakatlıklar oluyor. Hazır olmayan oyuncular oluyor. Oyuncularla birebir görüşüyorum. Bunu en iyi 11'i çıkarmak için yapıyor. Onur Bulut, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson kadroya dönüyor. Ajax maçı sürpriz değildi, en iyi seviyede olan oyuncularla çıktık. Ajax maçını analiz ettik ve Kayserispor'a böyle hazırlandık. Aynı şeyi E. Frankfurt maçı için de yaptık."

"Salih Uçan bu takımda çok oynadı. Geçen sezon çok önemli bir futbolcuydu. Bu sene yeni bir takımla başladık. Performansa göre tercihler yapıyorum. Orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Bizim için güçlü bir pozisyon. Son zamanlarda değişiklikler yapıyoruz, fikstür de bunu gerektiriyor. Çok oyuncu var, rotasyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok maçımız var. Salih Uçan da burada oynayacak oyunculardan bir tanesi."

"Eintracht Frankfurt ile daha önce finalde karşılaştık. Rangers ile kaybettik. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Neyse ki kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. O dönemde onlarda da bir ya da iki oyuncu kaldı. Futbolcularıma o maçtan bahsetmedim bile."

"Büyük bir kadromuz var. Oynayan oluyor, oynamayan oluyor. İyi bir kadromuz var. Lige iyi başladık, Ajax maçı sıkıntı oldu. Ekim ve Kasım aylarında daha yoğun fikstür olacak. Kadrodan çok memnunum. Herkes çok çalışıyor. Süre almayan oyuncular bile çok çalışıyor. Emirhan Topçu mesela, oynamıyordu ama şans buldu ve çok iyi görev yaptı. Herkesten bunu bekliyorum."

"Gedson Fernandes kadroda olacak. Fiziksel olarak sıkıntısı yok, maça hazır olacaktır. Kayseri'de golden sonra aldığı darbeyi gördüm. Daha ciddi bir şey olmaması sevindirici."

"Ciro Immobile gollerini Semih Kılıçsoy sahadayken attı. Performansında Semih etkisi var mı?"

Giovanni van Bronckhorst: "Bilmiyorum."

"Semih Kılıçsoy, Türkiye'nin şu anda sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Kendisi yedek kalma sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başladıktan sonra daha güçlü dönecektir."

"Beşiktaş, Avrupa sonrası her maçını deplasmanda oynayacak. Kendisinin bu konuda fikri nedir?"

"Fikstüre bakınca direk bunu fark ettim. 8 maç zaten zorken... Ki bazı maçlar pazartesiye konuldu. Avrupa dönüşü 7 deplasman nasıl oluyor? bu nasıl oluyor? Bunu bilgisayar mı, algoritma mı, yoksa birisi mi yapıyor bilmiyorum. Bu çok ufak ihtimal! Bir casinoya gittiğinizde 7 kez siyah gelmesi gibi! Twente maçından sonra deplasman yok, ritmi bozmamak için belki oraya deplasmanda bir hazırlık maçı alırız."

Felix Uduokhai'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Eintracht Frankfurt maçı için heyecanlıyız. İyi hazırlandık. Taraftarımızın yaratığı harika atmosferde oynayacağız. Onlara teşekkür ederim. Umarım maç sonu galibiyeti kutlarız. Zor bir maç olacak."

"Sadece istatiksel anlamda değil, az gol yemek güzel. Savunmadaki tüm arkadaşlarım çok yardımcı oluyorlar. İşimi kolaylaştırdılar. Rakip santraforla ilgili nelere dikkat etmemi söylüyorlar. Gabriel Paulista çok tecrübeli ve lider oyuncu. Kendisine teşekkür ederim."

"Eintracht Frankfurt güçlü bir takım. Sistem oyunu oynuyorlar, ön alan baskısı yapıyorlar. Hücumda önemli isimleri var. Zor bir maç olacak, akıllı oynamalıyız. Onları analiz ettik, hazırız."