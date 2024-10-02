  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Moatasem Al Musrati, antrenmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten sert açıklamalar! "Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin"
Gözünü Anadolu'ya diken İsrail'den PKK'ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan'dan Arz-ı Mev'ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 14:05
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye cevap! Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye cevap! 14:04
Galatasaray RFS maçına hazır Galatasaray RFS maçına hazır 13:09
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i 12:58
Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı! 12:32
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 12:16
Daha Eski
Elazığspor dünya devleriyle yarışıyor! Elazığspor dünya devleriyle yarışıyor! 12:12
Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Gio'nun 11'i Beşiktaş Avrupa'da siftah peşinde! İşte Gio'nun 11'i 11:58
G.Saray'a RFS maçı öncesi müjde! G.Saray'a RFS maçı öncesi müjde! 11:47
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! 11:42
Viktoria Plzen - Ludogorets maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Ludogorets maçı ne zaman? 11:35
U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman? U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman? 11:33