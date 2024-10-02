Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Moatasem Al Musrati, antrenmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.