Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"
Beşiktaş'ın 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'la yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2.hafta maçı öncesinde, geçmişte hem Beşiktaş hem de Frankfurt forması giymiş bir isim konuştu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Ajax maçının kötü izlerini silmek, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Beşiktaş için bu maçta hedef taraftarının önünde mutlak galibiyet.
Bu zorlu maç öncesinde geçmişte hem Beşiktaş hem de Frankfurt forması giymiş bir isim konuştu.
MICHAEL FINK: İSTANBUL'DAN KULAK AĞRISI OLMADAN DÖNMELİYİZ
2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Michael Fink, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman basınından Hessenschau'ya konuştu.
Alman futbolcu, zorlu karşılaşma öncesi Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak atmosfer konusunda uyarılarda bulundu.
15 Eylül 2009 tarihinde oynanan Beşiktaş - Manchester United karşılaşmasından bir anısını anlatan Fink, o maçta süre bulamasa da yedek kulübesinde Manchester United'ın topa her sahip olduğunda Beşiktaş taraftarının çıkardığı ıslık sesinden dolayı kulaklarının acıdığını anlattı.
"SOĞUKKANLI KALMAK ÖNEMLİ"
Frankfurt'u İstanbul'da hararetli bir atmosferin beklediğini söyleyen Fink, "Eintracht'ın soğukkanlı kalması önemli. O zaman sahadan kazanan olarak ayrılacaklar." dedi.
"İNSANLAR FUTBOL İÇİN SON FORMALARINI VERİRLER"
Ayrıca Türk taraftarların futbol tutkusundan bahseden Fink, "Taraftarların, ülkenin, şehrin duygusallığı Almanya'dakinden farklı ve aşırı. İnsanlar futbol için son formalarını veriyorlar. "Bu kesinlikle Eintracht için öne çıkan bir maç olacak." dedi.
Michael Fink 2009 yazında Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
42 yaşındaki isim şu anda Almanya 4. Lig takımlarından FC Gießen'de oyuncu-antrenör olarak görev yapıyor.
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