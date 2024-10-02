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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Beşiktaş'ın 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'la yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2.hafta maçı öncesinde, geçmişte hem Beşiktaş hem de Frankfurt forması giymiş bir isim konuştu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 11:43
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MEHMET MERT ERENLER
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Trendyol Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan ve yenilgisiz devam eden Beşiktaş, Avrupa'ya ise bu durumun tam tersi olarak kötü bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Kara Kartal, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Ajax maçının kötü izlerini silmek, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Beşiktaş için bu maçta hedef taraftarının önünde mutlak galibiyet.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Bu zorlu maç öncesinde geçmişte hem Beşiktaş hem de Frankfurt forması giymiş bir isim konuştu.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

MICHAEL FINK: İSTANBUL'DAN KULAK AĞRISI OLMADAN DÖNMELİYİZ

2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Michael Fink, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman basınından Hessenschau'ya konuştu.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Alman futbolcu, zorlu karşılaşma öncesi Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak atmosfer konusunda uyarılarda bulundu.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

15 Eylül 2009 tarihinde oynanan Beşiktaş - Manchester United karşılaşmasından bir anısını anlatan Fink, o maçta süre bulamasa da yedek kulübesinde Manchester United'ın topa her sahip olduğunda Beşiktaş taraftarının çıkardığı ıslık sesinden dolayı kulaklarının acıdığını anlattı.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

"SOĞUKKANLI KALMAK ÖNEMLİ"

Frankfurt'u İstanbul'da hararetli bir atmosferin beklediğini söyleyen Fink, "Eintracht'ın soğukkanlı kalması önemli. O zaman sahadan kazanan olarak ayrılacaklar." dedi.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

"İNSANLAR FUTBOL İÇİN SON FORMALARINI VERİRLER"

Ayrıca Türk taraftarların futbol tutkusundan bahseden Fink, "Taraftarların, ülkenin, şehrin duygusallığı Almanya'dakinden farklı ve aşırı. İnsanlar futbol için son formalarını veriyorlar. "Bu kesinlikle Eintracht için öne çıkan bir maç olacak." dedi.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

Michael Fink 2009 yazında Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi eski bir dost konuştu! "Soğukkanlı kalmak önemli"

42 yaşındaki isim şu anda Almanya 4. Lig takımlarından FC Gießen'de oyuncu-antrenör olarak görev yapıyor.

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