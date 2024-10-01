Kara Kartal geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu. İlk yarıda son derece vasat bir görüntü sergileyen siyah- beyazlı takım isabetli şut bile atamadı. Ancak ikinci yarıda başbaşka bir tablo ortaya çıktı. 56. dakikada Gedson Fernandes, fırsatçılığını kullanarak topa rakipten kaptı ve fileleri havalandırdı. Ardından 78'de Ciro İmmobile penaltı ile skoru 2-0'a getirdi. Dakika 85'te ortalık fena karıştı. Beşiktaşlı İmmobile ceza alanında indirildi, hakem Atilla Karaoğlan 'devam' dedi.

ÖNCE 'PENALTI' DEDİ, SONRA İPTAL ETTİ

Ardından Kayserispor penaltı kazandı. Nazon, Paulista ve Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Atilla Karaoğlan, penaltıyı iptal etti. Beşiktaş, 90+1. dakikada farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rashica, kale önüne iyi bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde çok iyi yükselen İmmobile düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada hata yapmayarak çok önemli bir virajı başarılı bir şekilde dönmeyi başardı.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK

Siyah beyazlı takım dün Kayserispor karşısında ilk yarıda son derece etkisiz bir performans sergiledi. Kayserispor sınavının ilk yarısında dört şut çeken ve isabet kaydedemeyen Beşiktaş, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasının ilk 45 dakikasında en düşük sayılarında kaldı. Kara Kartal ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe büründü ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN 28. ZAFER

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar dünkü karşılaşmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de 47 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 28, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı.