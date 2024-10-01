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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş’ın tam iki penaltısı verilmedi

Hakem Atilla Karaoğlan dün siyahbeyazlıların tepkisini çekti. 72'de Kayserispor kalecisi Bilal topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu. Ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyonda penaltıyı es geçti. 83'te bu kez Attamah ceza alanında İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdi. İki penaltı güme gitti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş’ın tam iki penaltısı verilmedi

Hakem Atilla Karaoğlan dün siyahbeyazlıların tepkisini çekti. 72'de Kayserispor kalecisi Bilal topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu. Ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyonda penaltıyı es geçti. 83'te bu kez Attamah ceza alanında İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdi. İki penaltı güme gitti.

EMİRHAN TOPÇU'YA PENALTI VERİLMİŞTİ

Kayserisporlu Kartal'ın topu ceza alanında elle aldığı pozisyon geçen sezon 11. haftada Gaziantep FK-Çaykur Rize maçında yaşanmıştı. Rize'nin kalecisi Gökhan, aynı şekilde topu Emirhan'a gönderdi. Emirhan Topçu elle topa müdahale edince Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Aynı pozisyon dün es geçildi.

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