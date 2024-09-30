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Haberler Beşiktaş

Gençlik ateşi

Kartal’ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden genç ve maliyetsiz futbolcuları kadrosuna katmak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Gençlik ateşi

Beşiktaş transfer politikasında genç isimlere yöneldi. Kartal'ın hedefi devre arasında ya da sezon sonunda gelecek vadeden futbolcuları kadrosuna katmak. Siyah Beyazlı kulüpte Genel Koordinatör Samet Aybaba harekete geçti. Tecrübeli futbol adamı, birçok genç futbolcuyu yakın takibe aldı. Bu isimlerin; Berkay Yılmaz (Freiburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Mert Kömür (Augsburg), Livan Burcu (Union Berlin) ve Burak İnce (Slask Wroclaw) olduğu öne sürüldü.

YETENEKLi YILDIZLAR

Siyah-Beyazlı yönetim Samet Aybaba'nın isteklerini dikkate alarak yüksek maliyetli futbolcular yerine geleceğin yıldızlarının üzerinde duruyor. Buradaki amaç; düşük bonservisli genç yeteneklerin ekonomi ve başarıya etki etmesi.

SEMİH ÖRNEĞİ

Oyuncuların olası satışlarında kasaya milyonları getireceği düşüncesi de kulüpte hakim. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy'un durumu kararın en büyük nedeni. 19 yaşındaki milli yıldızın gösterdiği performansla talipleri günden güne artıyor.

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