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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 22:54
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan maç sonu açıklamaları

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları...

"İLK GOL ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Zor bir maç oldu. Maçın başlangıç anından itibaren Kayserispor, bire bir oynamayı isteyen bir görüntü verdi. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Önemli olan 3 puandı ve kazandık. Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımız bizim için çok önemli, onları bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız."

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

"Bugün zor bir maç oldu. Geride bire bir oynadığımız çok zaman oldu. Kendi oyunumuzu oynadık, çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik."

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