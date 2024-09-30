A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Kayserispor - Beşiktaş maçında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezona namağlup devam eden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile karşı karşıya geleceği maçın öncesinde moral depolamak ve sezona galibiyet ile devam etmek adına sahaya çıkıyor.

Karşılaşmada başlama düdüğü çalmadan önce A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünlerdeki yerini aldı.

GENÇ MİLLİ SEMİH KILIÇSOY YEDEKTE

Giovanni van Bronckhorst, milli futbolcu Semih Kılıçsoy ile ilgili, "Daha önce de söyledim, bizler maça uygun şekilde 11'i tercih ediyoruz. Semih genç bir oyuncu, kendisiyle çok konuşuyoruz. Bugün süre alabilir. Önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de başlayabilir." ifadelerinde bulundu.