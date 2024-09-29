Tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı kadroyla sezona giren Beşiktaş, son oynadığı Ajax karşılaşmasını unutup Kayserispor maçına odaklandı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Van Bronckhorst ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Hollandalı çalıştırıcıya, yıldız ve genç oyunculardan oluşan kadroya güvenlerinin tam olduğu, uzun soluklu maratonda iniş ve çıkışların yaşanabileceği, önemli olanın oyun disiplininden ve planından sapmadan hedefe emin adımlarla ilerlemek ve sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğu konuşuldu.

GENÇLERE GÜVEN TAM

Ajax karşısında İmmobile'nin yerine genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nu 11'de başlatıp eleştiri oklarına maruz kalan Hollandalı Teknik Adam "Mustafa Hekimoğlu çok büyük bir yetenek. Geleceği parlak bir golcü. Ona güveniyorum. Tecrübe kazanması ve onun gelişimi için elimden geleni yapacağım. Mustafa'nın önünü kesmeyelim. Emirhan ve Emrecan Terzi'de çok yetenekli oyuncular. Performanslarından memnunum. Her iki oyuncudan faydalanacağım" dedi.