Mağlubiyet Hollanda basınında

VI.NL, Ajax'ın 4-0'lık zaferini 'Ajax, Beşiktaş'ı sahadan sildi' başlığıyla köşesine taşıdı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Ajax, Avrupa Ligi'nin ilk maçında Beşiktaş'ı çok ikna edici bir şekilde mağlup etti. Francesco Farioli'nin takımı kendi sahasında baştan sona hakimiyet kurdu ve bunu 4-0'lık galibiyetle kutladı."

NOS, Ajax'ın Beşiktaş karşısında galibiyetini 'akıllıca' olarak değerlendirdi. Teknik direktör Bronckhorst'un Mustafa Erhan Hekimoğlu tercihini değerlendiren NOS'ta şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş'ın forvet tercihi tartışma konusu oldu. Antrenör Giovanni van Bronckhorst, deneyimli isim Ciro Immobile'ın yerine 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürerek cesur bir seçim yaptı."

RTL.NL ise "Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve Lugano'ya karşı 8 gol atarak Avrupa Ligi ana tablosunda yer almayı garantiledi ama Farioli'nin başını belaya sokmadı" sözlerine yer verdi.