  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Mağlubiyet Hollanda basınında

Beşiktaş’ın 4-0’lık mağlubiyetini Hollanda basını da manşetlerine taşıdı. Ajax’ın zaferine geniş yer ayıran Hollanda basınında Giovanni van Bronckhorst’a özellikle parantez açıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mağlubiyet Hollanda basınında

VI.NL, Ajax'ın 4-0'lık zaferini 'Ajax, Beşiktaş'ı sahadan sildi' başlığıyla köşesine taşıdı. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Ajax, Avrupa Ligi'nin ilk maçında Beşiktaş'ı çok ikna edici bir şekilde mağlup etti. Francesco Farioli'nin takımı kendi sahasında baştan sona hakimiyet kurdu ve bunu 4-0'lık galibiyetle kutladı."

NOS, Ajax'ın Beşiktaş karşısında galibiyetini 'akıllıca' olarak değerlendirdi. Teknik direktör Bronckhorst'un Mustafa Erhan Hekimoğlu tercihini değerlendiren NOS'ta şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş'ın forvet tercihi tartışma konusu oldu. Antrenör Giovanni van Bronckhorst, deneyimli isim Ciro Immobile'ın yerine 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürerek cesur bir seçim yaptı."

RTL.NL ise "Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve Lugano'ya karşı 8 gol atarak Avrupa Ligi ana tablosunda yer almayı garantiledi ama Farioli'nin başını belaya sokmadı" sözlerine yer verdi.

Osimhen gönülden bağlandı!
Fenerbahçe'de yeni dönem!
DİĞER
Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı’nın hakkındaki bu gerçek şoke etti! Hepimiz onu Serpil Çakmaklı olarak tanıdık meğer…
Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar 'Escobar' tekniği
G.Saray rekor için sahada! İşte muhtemel 11
Beşiktaş'ta Hummels heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi 08:14
Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu 00:32
Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! 00:21
Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! 00:10
Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! 00:10
Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... 00:10
Daha Eski
RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! 00:10
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 00:10
Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! 00:10
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! 00:10
Çakar'dan o yıldız için sert sözler! Çakar'dan o yıldız için sert sözler! 00:10
Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! 00:10