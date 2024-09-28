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Haberler Beşiktaş

Her yerde onlar vardı

Beşiktaş için Ajax tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlansa da, Amsterdam’da unutulmaz bir heyecan yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Her yerde onlar vardı

Siyah-Beyazlı taraftarlar gün boyunca Hollanda'nın ünlü caddelerini Beşiktaş marşlarıyla inletti. Hep birlikte yürüyüp ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarları gören Hollandalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Beşiktaşlı taraftarlar, dışarıdaki coşkuyu stada da taşımayı başardılar. Sadece kendilerine ayrılan yerde değil, Ajax tribünlerinde de Türklerin olduğu görüldü. Ancak ortaya çıkan sonuç hiç de planlandığı gibi olmadı. Avrupa'nın dört bir yanından Hollanda'ya gelen siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşadı.

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