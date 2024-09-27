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Haberler Beşiktaş

Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma hakkında Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 11:22
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Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ülkesinin takımlarından Ajax'ın, Beşiktaş karşısında aldığı 4-0'lık galibiyeti Ziggo Sport'da değerlendirdi.

Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Toplu ve topsuz oyunda güçlü bir Ajax gördüğünü belirten Sneijder, "Ajax beni olumlu anlamda şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Öte yandan Sneijder aynı yayında konuşan Ronald de Boer'un "Ajax, kompakt oynayan Go Ahead Eagles maçında çok sorun yaşadı. Beşiktaş da kompakt oynadı. Birkaç gün arayla Ajax'ın bu kadar farklı olmasını şaşırtıcı buluyorum. Beşiktaş'ın daha iyi bir takım olmasını bekliyorsunuz ama Ajax 10 kat daha iyi oynadı" sözlerine katılmadı.

Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Sneijder, Beşiktaş'ın ikinci yarıda kağıttan bir ev gibi çöktüğünü ve Ajax'ın geniş alanlar bulduğunu belirtti. "Maç 6-0, 7-0 bitebilirdi" diyen Sneijder, Fitz-Jim'e ayrı bir parantez açarak "Harika oynadı. Bu gece yaptığı her şey muhteşemdi. Benim için gerçekten maçın adamıydı" sözlerini sarf etti.

Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Wesley Sneijder son olarak Arthur Masuaku'nun performansı hakkında flaş eleştirilere yer verdi. Masuaku'nun maç boyunca kötü bir görüntü verdiğini söyleyen Hollandalı, "Kendinden utanmalı. Sanırım yarın Giovanni van Bronckhorst tarafından uyarılacaktır" şeklinde konuştu.

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