Wesley Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Kendinden utanmalı"

Sneijder, Beşiktaş'ın ikinci yarıda kağıttan bir ev gibi çöktüğünü ve Ajax'ın geniş alanlar bulduğunu belirtti. "Maç 6-0, 7-0 bitebilirdi" diyen Sneijder, Fitz-Jim'e ayrı bir parantez açarak "Harika oynadı. Bu gece yaptığı her şey muhteşemdi. Benim için gerçekten maçın adamıydı" sözlerini sarf etti.