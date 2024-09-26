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Haberler Beşiktaş

Hedef galibiyet

Ajax’a zor anlar yaşatmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, “Biz her rakibi analiz ediyoruz. Hedefimiz galibiyet” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Hedef galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde onanacak Ajax maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın geçen sezon 6 teknik direktör değiştirmesiyle ilgili bir soru üzerine Hollandalı hoca "6 teknik direktör değiştirmiş bir takımda göreve başlamayı tabiki çok düşündüm ve başlamaya karar verdim. Tabi çantamı hala İstanbul'da bekletiyorum. Umarım daha uzun kalabilirim bu sezon" ifadelerini kullandı. "Mucize bir doktor değilim. Çok kaliteli bir kadromuz var" diyen Hollandalı teknik adam, "Biz her rakibi analiz ediyoruz. Hedefimiz galibiyet. Kolay olmayacaktır ama Ajax'a zor anlar yaşatmak istiyoruz. Cuma sabahı uçakla galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

HOCAMIZ BİZE ÖZ GÜVEN VERDİ

Türkıye'ye galibiyet alarak dönmek istediklerini söyleyen Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, "5 sene daha forma giyerim" dedi. Mert Günok ayrıca, "Bronckhorst, bizden istediği her şeyi net bir şekilde söylüyor. Sezona kupayla başlamak ve buraya kadar iyi sonuçlarla gelmek de bize öz güven kazandırdı" diye konuştu.

Casper
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