Darısı Beşiktaş'a

Van Bronckhorst UEFA Avrupa Ligi'ne çok yakından tanıdığı bir takım ile merhaba diyecek. Futbolcu ve teknik adam olarak defalarca karşılaştığı Ajax ile kozlarını doğduğu yer olan Hollanda'da paylaşacak. Çok ilginçtir Ajax karşısında alınan olumlu skorlar, Hollandalı çalıştırıcıyı kariyerinde güzel sonuçlara götürüyor. Bakalım Beşiktaş'ın başında bu durum gerçekleşecek mi? Kim bilir Hollanda'dan gelecek iyi bir haber Glasgow Rangers'ta yarım kalan hikâyenin habercisi olabilir.

ÖNCE KUPA

Futbolcu iken de birçok defa Ajax'a karşı Feneyoord'da forma giymiştir. Fakat teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkmak ayrı bir heyecandır. İlk teknik adamlık kariyerinde Ajax başlangıçları Van Bronckhorst'a uğurlu gelmiştir. Hollanda Kupası 3. tur karşılaşmasında 1-0 yenerek dönemin güçlü ekibi Ajax'ı saf dışı bırakmak Feyenoord'a ayrı bir hava getirmiş ve kupanın finalinde Utrecht'in elinden Hollanda Kupası'nı almışlardır. O sezon Ajax ile lig maçında 1-1 berabere kalmış, sonraki sezon da aynı skor tekrarlanmıştır. 2016-17'de bu kez Van Bronckhorst teknik direktörlük kariyerine Hollanda şampiyonluğunu yazdırmıştır. Yani hani deyim yerindeyse Ajax maçları Van Bronckhorst'un kariyerine başlangıcına uğurlu gelmiştir.

HEPSİNE BEDEL

Teknık direktörlük kariyerinde Hollanda Ligi'nde Ajax'a karşı Van Bronckhorst'un 1 galibiyeti bulunuyor. Ajax ile 2 defa berabere kalan ve 5 kez yenilen Van Bronckhorst'un tek galibiyeti için Hollanda basını hepsine bedel bir skor olduğu görüşünde birleşiyor. Van Bronckhorst'un, Feyenoord'u bırakmadan önce talebeleri Ajax'ı lig maçında 6-2 yendi ve bu sonuç geniş yankı uyandırdı. Bu maç ligdeki son maçtı. Beşiktaş ile güzel bir hava yakalayan ve iyi bir kadro kuran Van Bronckhorst bu elektriği Ajax maçına da yansıtmak ve bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Bu arada Glasgow Rangers'ın başında Eintracht Frankfurt'a kaybettiği bir UEFA Kupası bulunuyor. Yazının geneline ve istatistiklere bakıldığında bu Ajax karşılaşması bir şeylerin işaret fişeği olabilir mi?