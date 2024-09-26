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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş Avrupa sahnesinde! İşte Kartal'ın Ajax maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların hedefi yeni formatıyla yeni bir heyecan getiren bu lige güzel bir başlangıç yapmak. Öte yandan mücadele öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş Avrupa sahnesinde! İşte Kartal'ın Ajax maçı muhtemel 11'i

Beşıktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Siyahbeyazlılar, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı. Kartal, Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

AVRUPA'DA 245. MAÇ

Beşıktaş, Ajax karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 245. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 244 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde ise 369 gole engel olamadı.

HOLLANDA TAKIMLARIYLA 11. KARŞILAŞMA

Sıyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile de Avrupa kupalarında rakip oldu. Ajax ile daha önce 6 kez rakip olan Kara Kartal, henüz galibiyet ya da mağlubiyet alamadı. Siyah- beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne kadar oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Klassen, Henderson, Taylor, Traore, Brobbey, Weghorst

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Musrati, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

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