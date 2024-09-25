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Haberler Beşiktaş

Uduokhai sınıfı geçti

Savunma hattında Gabriel Paulista ile iyi bir ikili oluşturan Felix Uduokhai ilk 3 lig maçında performansıyla beğeni kazandı. Nijerya asıllı Alman stoper, 3 maç sonunda 207 isabetli pas, 15 isabetli uzun pas, 8 ikili mücadele kazanma ve 12 hava topu mücadelesi kazanma rakamlarıyla oynadı. 27 yaşındaki futbolcu son oynanan Eyüpspor mücadelesinde ise 3 top uzaklaştırma, 2 pas arası, 6 ikili mücadele kazanma, 4 hava topu kazanma, 1 şut engelleme, 70 topla buluşma, 52 isabetli pas ve yüzde 91 pas oranı tutturdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Uduokhai sınıfı geçti
Savunma hattında Gabriel Paulista ile iyi bir ikili oluşturan Felix Uduokhai ilk 3 lig maçında performansıyla beğeni kazandı. Nijerya asıllı Alman stoper, 3 maç sonunda 207 isabetli pas, 15 isabetli uzun pas, 8 ikili mücadele kazanma ve 12 hava topu mücadelesi kazanma rakamlarıyla oynadı. 27 yaşındaki futbolcu son oynanan Eyüpspor mücadelesinde ise 3 top uzaklaştırma, 2 pas arası, 6 ikili mücadele kazanma, 4 hava topu kazanma, 1 şut engelleme, 70 topla buluşma, 52 isabetli pas ve yüzde 91 pas oranı tutturdu.
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