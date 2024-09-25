Giovanni Van Bronckhorst: Mucize bir doktor değilim!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a konuk olacak. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ajax maçında galibiyet istiyoruz. Kolay olmayacak ama Ajax'a gücümüzü göstereceğiz. Onlara zor anlar yaşatacağız."

Soru: "Sakin görünüyorsun ama sanki Beşiktaş için mucize bir doktor gibi görünüyorsun."

"Mucize bir doktor değilim. Birçok oyuncu geldi ve gitti. Altı teknik adam değişti. Net olmaya çalışıyorum, enerji veriyoruz. Deneyimli oyuncular aldık. Çok kaliteli kadromuz ve iyi bir grup hissi var. Bu çok önemli, sahada ve idmanlarda görüyoruz. Geçen yıl bu böyle değildi. Şimdi huzur geri döndü. Bu da oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli, bunu yaptık ama devam etmeliyiz. Altı teknik adam değiştiren bir kulüpte başlamak kolay değil, düşündüm bunu ama kabul ettim. Türkiye'de çok iyi kulüpler var. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Orada tutku var. Şimdi o tutkuyu Beşiktaş'ta yaşıyorum. Statta muhteşem bir ortam var. Her zaman kupa kazanmak isteyen kulüplerde olmak isterim. Beşiktaş'ta geçen sene bu yoktu ama bu sene var."

"Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, iyi çalışıyoruz. Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerek. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. En güzeli bu meslekte belki de bu."

"Avrupa'da başarılı sonuçlar her ülke için ve Türkiye için de çok önemli. Hollanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oldu. Bu Türk futbolu için kayıp. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Çizdiğimiz yolda devam edeceğiz. Ajax maçıyla kazanarak başlamak istiyoruz. Ocak ayından sonra Avrupa'da devam etmek istiyoruz."

"Hollanda Ligi'ni ve Ajax'ı ciddi şekilde takip ediyorum. Ajax'ı tabii ki tanıyorum. Onları analiz edeceğiz. Hollandalı olduğum için Ajax'ı analiz etmek belki benim için daha kolay. Ancak ben kazanmak istiyorum. Galibiyete açlığım var. Tek planımız kazanmak."

"Robin van Persie'ye pozitif bakıyorum. Güzel bir imajı var. Heerenveen olarak AZ Alkmaar'a 9-1 kaybettiler ama bununla başa çıkabilecek bir teknik adam. Onu takip edeceğim."