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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'a neden gönderildi? Rui Costa'dan Joao Mario sözleri!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferiyle dikkatleri üzerine çeken Joao Mario konusunda Benfica'da başkan Rui Costa'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Costa'nın transfer sürecine yönelik sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 16:31 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 18:23
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Beşiktaş'a neden gönderildi? Rui Costa'dan Joao Mario sözleri!

Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'a transfer olan Joao Mario ile ilgili konuştu.

Beşiktaş'a neden gönderildi? Rui Costa'dan Joao Mario sözleri!

İŞTE RUI COSTA SÖZLERİ:

Futbolda tanıdığım en olağanüstü oyunculardan, en iyi adamlardan biriydi. Bize çok şey kattı.

Beşiktaş'a neden gönderildi? Rui Costa'dan Joao Mario sözleri!

Şampiyonluk kazandığımız yılda çok etkili oldu ama bağ kopmuştu. Hem biz hem de Mario yollarımızı ayırmanın daha iyi olacağını anladık.

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