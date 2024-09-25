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Haberler Beşiktaş

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:30
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Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ajax - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajax - Beşiktaş MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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