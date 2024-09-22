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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Mert Günok penaltı pozisyonunu yorumladı!

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok, 2-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 22:34
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Beşiktaş'ta Mert Günok penaltı pozisyonunu yorumladı!

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 2-1'lik Eyüpspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Eyüpspor oyunu çirkinleştirmedi. Güzel bir maç oldu. Topu zaman zaman çok fazla rakibe verdik. 3 puan çok önemli ligde, böyle maçlar da olacaktır. Kazandığımız için mutluyuz. Geliştirmemiz gereken yerler var. İlk yarıda birkaç pozisyon oldu, ikinci yarıda tehlikeli bir pozisyon oldu. Onun dışında penaltı var. Rakip oyuncu penaltıyı aldı. Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim. Kendini ayarladı, penaltı oldu. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Bugün de aslında zor bir maç oynadık. Eyüpspor iyi bir takım. Hafta içi Avrupa'da zor bir deplasmana gideceğiz. Üstüne koyarak, gelişerek devam etmemiz gerekiyor."

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