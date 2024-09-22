Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan Arda Turan'a övgü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Giovanni van Bronckhorst: "İstediğimiz aynı oyunu oynamaya çalışacağız ve rakibimize saygı duyarak bunu yapacağız. Rakibimiz de sezona iyi başladı. Takımın felsefesini biliyoruz. Arda hocanın hem Barcelona'da hem de Atletico Madrid'de harika bir kariyeri oldu. Taktiksel bilgisini, oynattığı oyunda da görüyoruz. Bugün futbol oynamayı isteyen iki takım göreceğiz, topu tutmak ve topla oynamak isteyen iki takım olacak sahada. Enteresan bir maç olacak." ifadelerini kullandı.