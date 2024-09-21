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Haberler Beşiktaş

Rafa isyan etti

31 yaşındaki oyuncu hakemlerin yönetiminden şikayetçi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Rafa isyan etti
Süper Lig'de 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, "Hakem kararları ne yazık ki bizi tekmelerden korumuyor" dedi. Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldızı, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli" diye konuştu. Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan siyah beyalılarda Rafa'nın durumu farklı. Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Fernandes 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada.
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