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Çarşı köy okulları yolunda
Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın başlattığı kampanya ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki maddi imkansızlıklar içinde okuyan köy okullarına çocuklar için yardım kampanyası düzenliyor. Köy okullarındaki çocuklar için başlatılan kampanyaya, kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı, çorap ve BJK atkısı alarak katılan yardımseverlerin yardımları köy okullarına gitti.
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