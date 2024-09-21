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Beşiktaş’ın parlayan ismi: Svensson
Beşıktaş'ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson, performansıyla yeni bir başarı hikayesine imza atmaya başladı. Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan Norveçli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte adeta yeniden formunu buldu. Hem defansta hem de hücumda takımına büyük katkılar sağlayan Svensson'un, gerçek oyun kimliğine kavuştu.
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