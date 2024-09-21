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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mustafa’ya devler talip
Sıyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen isimlerden biri olan Mustafa Hekimoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Genç oyuncunun İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler aldığı öğrenildi. Ancak Kartal, şu an için satışa sıcak bakmıyor. Beşiktaş Yönetimi, astronomik bir rakam teklif edilmesi halinde satışa onay verecek.
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