  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mustafa’ya devler talip

Sıyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen isimlerden biri olan Mustafa Hekimoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Genç oyuncunun İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler aldığı öğrenildi. Ancak Kartal, şu an için satışa sıcak bakmıyor. Beşiktaş Yönetimi, astronomik bir rakam teklif edilmesi halinde satışa onay verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mustafa’ya devler talip

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen isimlerden biri olan Mustafa Hekimoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Genç oyuncunun İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler aldığı öğrenildi. Ancak Kartal, şu an için satışa sıcak bakmıyor. Beşiktaş Yönetimi, astronomik bir rakam teklif edilmesi halinde satışa onay verecek.
Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
DİĞER
"Mehmet Şef kızmıyor mu?" MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude pozlarıyla yürek hoplattı!
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Daha Eski
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22
Trabzonspor'dan Savic açıklaması! Trabzonspor'dan Savic açıklaması! 23:22