  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş

Ciro Imobile’ye ‘Mükemmeliyet Ödülü’

Beşıktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü. İtalya'nın başkenti Roma'daki Valentini Sarayı'nda 21 Ekim'de 2.'si düzenlenecek törende Immobile ve Santarelli'nin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel de ödül alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ciro Imobile’ye ‘Mükemmeliyet Ödülü’
Beşıktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü. İtalya'nın başkenti Roma'daki Valentini Sarayı'nda 21 Ekim'de 2.'si düzenlenecek törende Immobile ve Santarelli'nin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel de ödül alacak.
Dev derbi nefesleri kesecek! öne çıkan rakamlar
TOD
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan dev derbi öncesi Atilla Karoğlan için şok eden sözler! “Elde kalan maalesef bu…”
Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu
İşte Mourinho'nun derbideki orta saha planı!
G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem ve Orkun attı Benfica kazandı Kerem ve Orkun attı Benfica kazandı 01:12
Burak Yılmaz: Hakemin can sağ olsun Burak Yılmaz: Hakemin can sağ olsun 01:08
Burak Yılmaz: Hakemin canı sağ olsun Burak Yılmaz: Hakemin canı sağ olsun 01:06
NWAKAEME KURTARDI NWAKAEME KURTARDI 00:44
Sihirbaz geri döndü Sihirbaz geri döndü 00:39
Alkışlar Batista Mendy’ye Alkışlar Batista Mendy’ye 00:31
Daha Eski
Kadroda 2 farklı futbolcu Kadroda 2 farklı futbolcu 00:30
Güneş’in tercihi Draguş Güneş’in tercihi Draguş 00:26
6 oyuncu kadroda yoktu 6 oyuncu kadroda yoktu 00:24
Bergamo'da gol sesi çıkmadı Bergamo'da gol sesi çıkmadı 00:22
Şenol Güneş: Bu sonuçlar bize yakışmaz Şenol Güneş: Bu sonuçlar bize yakışmaz 00:19
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:18