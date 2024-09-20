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Ciro Imobile’ye ‘Mükemmeliyet Ödülü’
Beşıktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görüldü. İtalya'nın başkenti Roma'daki Valentini Sarayı'nda 21 Ekim'de 2.'si düzenlenecek törende Immobile ve Santarelli'nin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel de ödül alacak.
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