BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Bronckhorst'un gelişiyle sergilenen futbol göz doldurmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda taraflı tarafsız herkesin hayran olduğu bir oyun sergileniyor. Bununla beraber Hollandalı hoca ile yükselen bir yıldız var ki dikkat çekmeye başladı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların ocak ayında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Svensson, geçen sezonun ikinci yarısında verimli bir futbol oynayamasa da bu sezon adeta yeniden doğdu.
Yeni sezonun kadrosunda düşünülmediği ileri sürülen 31 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Van Bronckhorst'un güvenini kazanırken, Galatasaray'la oynadıkları Turkcell Süper Kupa maçında 1 gol, 1 asiste imza atarak herkesin yüzünü güldürdü.
Formayı kapan Norveçli futbolcu ilk 11'in değişmez ismi oldu ve Trabzonspor maçında da Gedson Fernandes'e yaptığı şık asistle dikkat çekti.
Hem defansif hem de hücum anlamında siyah-beyazlı takıma ciddi katkı yapan deneyimli futbolcunun oynadıkça özgüven kazandığı ve gerçek oyun kimliğini geri kazandığı ifade edildi.
Jonas Svensson bu sezon geride kalan 7 resmi maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
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