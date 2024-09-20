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Haberler Beşiktaş

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Bronckhorst'un gelişiyle sergilenen futbol göz doldurmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda taraflı tarafsız herkesin hayran olduğu bir oyun sergileniyor. Bununla beraber Hollandalı hoca ile yükselen bir yıldız var ki dikkat çekmeye başladı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:58
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından bambaşka bir kimliği büründü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlıların ocak ayında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Svensson, geçen sezonun ikinci yarısında verimli bir futbol oynayamasa da bu sezon adeta yeniden doğdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Yeni sezonun kadrosunda düşünülmediği ileri sürülen 31 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Van Bronckhorst'un güvenini kazanırken, Galatasaray'la oynadıkları Turkcell Süper Kupa maçında 1 gol, 1 asiste imza atarak herkesin yüzünü güldürdü.



BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Formayı kapan Norveçli futbolcu ilk 11'in değişmez ismi oldu ve Trabzonspor maçında da Gedson Fernandes'e yaptığı şık asistle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Hem defansif hem de hücum anlamında siyah-beyazlı takıma ciddi katkı yapan deneyimli futbolcunun oynadıkça özgüven kazandığı ve gerçek oyun kimliğini geri kazandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Bronckhorst'un prensi oldu! Performansıyla hayran bıraktı

Jonas Svensson bu sezon geride kalan 7 resmi maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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